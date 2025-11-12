Haberler

C130 Kargo Uçağı Kazasında 20 Asker Şehit Oldu

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesiyle şehit olan 20 personelin isimlerini açıkladı. Kazada hayatını kaybeden askerler arasında Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz ve Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu gibi isimler bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Kazada Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
