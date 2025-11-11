Haberler

TSK'ya Ait Bir C130 Nakliye Uçağı Düştü.

Güncelleme:
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, TSK'ya ait bir C130 askeri nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesiyle ilgili yapılacak haberlere ilişkin olarak, "Tüm medya kuruluşlarımıza resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, konuyla ilgili yapılacak haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Daniş, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bildirilmiş olup, olayla ilgili resmi soruşturma sürmektedir. Tüm medya kuruluşlarımıza resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz.

Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir. RTÜK olarak, kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemeler titizlikle yürütülecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
