TSK'ya Ait Bir C130 Nakliye Uçağı Düştü.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TSK'ya ait bir C130 askeri nakliye uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan Türkiye'ye intikal eden C-130 kargo uçağımızın düşmesi sonrası şehitlerimizin olduğu anlaşılmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyorum."