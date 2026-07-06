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Msb: "Türk Jetleri ve NATO Awacs Uçağı Ortak 'Nexus Ace' Görevi İcra Etti"

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların NATO AWACS uçağıyla birlikte Nexus Ace eğitimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Eğitimde müttefik unsurlarla koordinasyon ve taktik kabiliyetler pekiştirildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip ve destek uçaklarının, NATO AWACS uçağıyla birlikte taktik seviyede "Nexus Ace" eğitimi gerçekleştirdiğini duyurdu. NATO usullerine göre planlanan eğitim kapsamında, müttefik unsurlarla karşılıklı çalışma kabiliyetleri ve taktik koordinasyon başarıyla pekiştirildi.

MSB tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip, destek ve NATO AWACS uçağı tarafından Nexus Ace görevi icra edildi" denildi.

Paylaşımda ayrıca, "NEXUS ACE; muharip uçaklarımız ile NATO AWACS uçağının birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. Bu eğitimler NATO usulleri uygulanacak şekilde planlanır ve bu görevler esnasında NATO ile koordineli olarak karşılıklı çalışma usulleri pekiştirilir. İstikbalin izinde, çelikten bir iradeyle" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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