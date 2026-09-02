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MSB: Suriye'de Mayadin bölgesine yüzücü köprü kuruldu

MSB: Suriye'de Mayadin bölgesine yüzücü köprü kuruldu
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Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı'nın Suriye'nin Mayadin bölgesinde nehir geçişleri için katlanabilir şerit yüzücü köprü kurduğunu açıkladı. MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, bu faaliyetin bölgedeki lojistik ve operasyonel ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Köprünün, bölgedeki hareketliliği artırması ve insani yardım ile askeri geçişlere olanak sağlaması bekleniyor.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı'nın Suriye'nin Mayadin bölgesinde yüzücü köprü kurduğu bildirildi.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığımız tarafından, Suriye'nin Mayadin bölgesindeki nehirden geçişler için katlanabilir şerit yüzücü köprü kuruldu" denildi.

Kaynak: ANKA
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