MSB: Suriye'de Mayadin bölgesine yüzücü köprü kuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı'nın Suriye'nin Mayadin bölgesinde nehir geçişleri için katlanabilir şerit yüzücü köprü kurduğunu açıkladı. MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, bu faaliyetin bölgedeki lojistik ve operasyonel ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Köprünün, bölgedeki hareketliliği artırması ve insani yardım ile askeri geçişlere olanak sağlaması bekleniyor.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı'nın Suriye'nin Mayadin bölgesinde yüzücü köprü kurduğu bildirildi.
MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığımız tarafından, Suriye'nin Mayadin bölgesindeki nehirden geçişler için katlanabilir şerit yüzücü köprü kuruldu" denildi.
Kaynak: ANKA