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Ramstein Flag-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Ramstein Flag-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin 5 adet F-16, E-7T ve KC-135R uçaklarıyla katıldığı Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'nın başarıyla sona erdiğini duyurdu.

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB), Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MSB'nin resmi sanal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetlerimiz, 5 adet F-16, E-7T Havadan İhbar Kontrol ve KC-135R Tanker uçağıyla, müttefik hava unsurlarının caydırıcılığını ve birlikte çalışabilirliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'nı başarıyla tamamladı. Gelişmiş taktiksel senaryoların ve modern hava savaşı doktrinlerinin başarıyla uygulandığı bu kapsamlı organizasyonda; Türk askerinin disiplini, teknolojik adaptasyonu ve stratejik yetkinliği bir kez daha ön plana çıktı. Çelikten kanatlarımızla her daim göreve hazırız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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