TSK Personelinden Anlamlı Yardım: 68 Tekerlekli Sandalye İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı

TSK Personelinden Anlamlı Yardım: 68 Tekerlekli Sandalye İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıldı
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Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Engelliler Haftası kapsamında biriktirdiği plastik kapak ve pet şişelerle temin ettiği 68 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, biriktirdiği plastik kapak ve pet şişelerle temin ettiği 68 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli personelimiz, biriktirdiği plastik kapak ve pet şişelerle temin ettiği 68 tekerlekli sandalyeyi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ihtiyaç sahiplerine teslim etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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