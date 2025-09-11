Tokat'ın Fethinin 950. Yılı Kutlandı

TOKAT'ın fethinin 950'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği tarihi Sulusokak'ta konser verdi.

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat'ın 950'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Kutlamalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği kentte konser verdi. Düzenlenen konsere Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, "Bugün burada, kadim şehir Tokat'ımızın fethinin 950'nci yıl dönümünü kutlamanın onurunu, gururunu ve tarif edilemez bir heyecanını yaşıyoruz. Bu topraklar; bin yıldır ecdadımızın alın teriyle, canıyla, kanıyla vatan yaptığı kutsal bir yerdir. Her karışı şehit kanıyla yoğrulmuş bu topraklar, Türk milletinin sarsılmaz iradesinin, bitmeyen mücadele azminin ve kopmaz kardeşliğinin sembolüdür. Öncelikle Anadolu'yu bizlere vatan kılan Sultan Alparslan'ı, Malazgirt'te kefensiz toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve bu topraklarda Türk'ün mührünü vuran Melik Ahmet Danişmend Gazi'yi rahmet, minnet ve fatihalarla yad ediyorum. Onlar sadece birer komutan değil; birer müjdeci, birer kutlu dava eri idiler. 1071'de Malazgirt'te açılan kapılardan Tokat'a ulaşan fetih, yalnızca bir zafer değil; bir dirilişin, bir medeniyetin, bir inancın doğuşudur. Tokat, işte bu büyük medeniyet yürüyüşünün en parlak duraklarından biri olmuştur. Danişmendliler, bu topraklara sadece kılıç değil; ilim, irfan, adalet ve ahlak getirmiştir. Camiyle medreseyi, kılıçla kalemi, adaletle merhameti birleştirmiştir" dedi.

Konuşmalarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği konser verdi.