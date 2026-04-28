TSK Mehmetçik Vakfı vekaleten kurban bağışı kabulüne başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, vekaleten kurban bağışı kabulüne başlandığını bildirdi.

TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, bir hisse bedeli 19 bin 500 lira, 440 dolar ve 375 avro olarak belirlendi.

Kurban Bayramının ilk üç gününde dini vecibelere uygun ve modern tesislerde yapılacak kesimlerin yanı sıra kurbanlıkların etlerinden üretilecek konserve kavurmalar şehit yakınları, malul gazi ve engelli Mehmetçik aileleri ile talep eden kurban bağışçılarına dağıtılacak.

Kurban bağışlarıyla elde edilen gelir yardım planı dahilinde şehit, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacak.

Bağışlar, vakfın anlaşmalı banka şubeleri, internet bankacılığı, "www.mehmetcik.org.tr" adresinden nakit ya da kredi kartıyla Ankara'daki Genel Müdürlük ile belirli illerdeki temsilciliklerden makbuz karşılığı yapılabilecek.

Kontenjanla sınırlı vekaletle kurban bağışı için son tarihler yurt dışı için 22 Mayıs, yurt içi için 26 Mayıs, çevrim içi sistem için 27 Mayıs olarak belirlendi.