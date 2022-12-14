TSK'dayken PKK'ya kan kusturan komutan Azerbaycan ordusuna geçti, üniformasını ilk kez giydi
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı sırada PKK'ya ağır darbeler indirilmesinde önemli rol oynayan komutanlar arasında yer alan Bahtiyar Ersay, Azerbaycan üniformasını giyerek göreve başladı.
FETÖ terör örgütünün hain kumpasları sırasında mağdur edilen askerler arasında yer alan Bahtiyar Ersay'la ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Ersay 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından YAŞ kararı ile terfi ettirilerek yeniden göreve başladı.
PKK'ya karşı büyük başarılar kazanan, özellikle Kaletepe'de düzenlediği operasyonla gündeme gelen Ersay Paşa son olarak Azerbaycan Görev Grup Komutanı olarak görev yapıyordu.
Korgeneral Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un danışmanı oldu. Ersay bu göreve atandıktan sonra ilk kez Azerbaycan üniformasıyla görüntülendi. O görüntüleri Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova paylaştı.
İbrahimova, paylaşımında "Azerbaycan Savunma Bakanı Danışmanı olarak atanan Korgeneral Bahtiyar Ersay Paşamız Azerbaycan Ordu üniforması giyerek görevine başladı." ifadelerine yer verdi.