MSB: TSK, yardım eli uzatılması gereken her noktada görev yaptı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2025 yılında sadece savunma alanında değil, insani yardımlar için de aktif rol aldığını duyurdu. Bakanlık, geleceğin harp koşullarına hazırlık için yapılan milli projeleri tanıttı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), 2025 yılında sadece savunma alanında değil, insanlık adına yardım eli uzatılması gereken her noktada görev yaptı" denildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından 2025 faaliyetlerinin yer aldığı video serisinin 4'üncü bölümü paylaşıldı. Paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; 2025 yılında sadece savunma alanında değil, insanlık adına yardım eli uzatılması gereken her noktada görev yaptı. Geride bıraktığımız son 1 yılda; İHA'lardan SİHA'lara, hava savunma sistemlerinden zırhlı araçlara kadar birçok alanda geliştirilen milli projeler, Türk ordusunu geleceğin harp koşullarına daha da hazır hale getirdi. Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan Kahraman Türk ordusu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecek" denildi.

Videoda, 2025 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

