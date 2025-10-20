Haberler

Trump Yönetiminin Barış Planında Yeni Gelişmeler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de yürürlüğe giren barış anlaşması ve Hamas'ın silahsızlandırılması hakkında detaylar paylaştı. 50 milyar dolara mal olabilecek yeniden inşaat sürecinin finansmanı için Orta Doğu ve Avrupa ülkeleriyle iş birliği yapılacağı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de yürürlüğe giren barış anlaşması kapsamında Hamas'ın silahsızlandırılması sürecine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Trump yönetiminin İsrail ile Hamas arasında imzalanan 20 maddelik barış planının mimarları olarak gösterilen Kushner ve Witkoff, CBS News'in "60 Minutes" programında, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin sürecin "nasıl yürütüldüğünü" ve bir sonraki adımların neler olacağını anlattı.

Kushner, Hamas'ın güç boşluğundan yararlanarak yeniden yapılanmaya çalışabileceğini belirterek, "Bunun başarısı veya başarısızlığı, İsrail ve uluslararası mekanizmanın uygulanabilir bir alternatif yaratıp yaratamayacağına bağlı. Eğer bu başarılı olurlarsa, Hamas başarısız olacak ve Gazze gelecekte İsrail için tehdit oluşturmayacak." dedi.

Trump başkanlığındaki "Barış Kurulu"na bağlı geçici yönetim organı kurmak için "ön hazırlıklar" yapmaya başladıklarını belirten Kushner, bu yapıya, "nitelikli Filistinliler ile uluslararası uzmanların" da dahil olacağını ifade etti.

Kushner, Gazze'de demokrasi potansiyelinin olup olmadığını söylemenin henüz "çok erken" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, önceliklerinin, "istikrarsız yeniden inşa döneminde" bölgeyi "işlevsel hale getirmek" olduğunu savundu.

Kushner ve Witkoff, tüm taraflar arasında güven uyandırmak için kendilerinin ve "Barış Kurulu"nun süreç içinde "şeffaf" olacağını öne sürerek, "Gazze halkını ve ateşkesin bütünlüğünü korumak için uygun önlemlerin alınacağını" söyledi.

Witkoff ise Hamas'ı silahsızlandırmak için ABD askerlerinin bölgeye gönderilmesinin "çok düşük ihtimal" olduğunu belirterek, bunun için "silah geri alım programı" düzenleyeceklerini açıkladı.

Gazze'nin yeniden inşasının 50 milyar dolara kadar mal olabileceğini vurgulayan Witkoff, finansmanın ise Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden sağlanacağını belirtti.

Witkoff, "Avrupa'nın katılımını ve benzeri şeyleri göreceksiniz. Bence bu planın başlangıcı, onu nasıl hayata geçireceğimizdir. Jared ve ben sürekli bunun üzerinde çalışıyoruz. Para toplamak, bizim için kolay kısmı. Bunun nispeten hızlı olacağını düşünüyoruz ama bu bir ana plan ve son iki yıldır bu kapsamda çalışan bir grup insanla birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.