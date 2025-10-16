Trump Yönetiminden Mülteci Sistemine Radikal Revizyon Önerisi

New York Times (NYT) gazetesi, Donald Trump yönetiminin, mülteci sisteminde beyaz Güney Afrikalılar ve göçe karşı çıkan Avrupalılara öncelik tanıyacak şekilde radikal bir revizyon yapmayı düşündüğünü öne sürdü.

ABD merkezli NYT'nin elde ettiği belgelere ve bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, bir kısmı halihazırda yürürlüğe giren önerilerle, mülteci programını ABD Başkanı Trump'ın göç vizyonuna göre dönüştürmek amaçlanıyor.

Buna göre, Trump'ın mülteci yerleştirmenin ABD'nin çıkarına olup olmadığının incelenmesi talimatının ardından konuya ilişkin planlar dışişleri ve iç güvenlik bakanlıklarının yetkilileri tarafından nisan ve temmuz aylarında Beyaz Saray'a sunuldu.

Konuya ilişkin bilgi sahibi kişilere göre, Trump yönetimi yetkilileri, plana ilişkin fikirlerin hiçbirini reddetmezken, onay için bir takvim de belirlemedi.

Önerilen değişiklikler, başvuranların ABD'ye uyumu konusunda yeni vurgular içerirken, mültecilerin "Amerikan tarihi ve değerleri" ile "kültürel normlara saygı" derslerini almalarını gerektirecek.

Önerilerde Trump'a, "kitlesel göçe karşı çıkmak veya popülist siyasi partilere destek gibi görüşlerini çevrim içi ve barışçıl şekilde ifade ettikleri için hedef alınan" Avrupalılara öncelik verilmesi de tavsiye ediliyor.

Üst düzey bir yetkili de yönetimin, mülteci statüsü almaya hak kazanılıp kazanılmayacağını belirlemek için Avrupa'daki durumu izlediği değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, "Çeşitlilikteki keskin artışın, demokratik idarenin işleyişi için gerekli sosyal güven düzeyini azalttığı" savunulan bir belgede, yönetimin sadece tam ve uygun şekilde uyum sağlayabilen ve Trump'ın hedefleriyle uyumlu mültecileri kabul etmesi gerektiği ifadesine yer verildi.

Belgelerde ayrıca, İngilizce konuşanlara ve beyaz Güney Afrikalılara da öncelik tanınması öneriliyor.

Trump, Güney Afrika'da "soykırım" yaşandığını iddia ederek, ABD'nin bu ülkeye yaptığı tüm yardımları kesmiş ve bazı beyaz Güney Afrikalı çiftçileri mülteci olarak ABD'ye kabul etmişti.