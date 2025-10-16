Haberler

Trump Yönetiminden Mülteci Sistemine Radikal Revizyon Önerisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Times, Donald Trump yönetiminin mülteci sisteminde beyaz Güney Afrikalılar ve göçe karşı çıkan Avrupalılara öncelik tanıma planları üzerinde çalıştığını bildirdi. Öneriler, mültecilerin Amerikan değerlerine uyum sağlamalarını zorunlu kılıyor.

New York Times (NYT) gazetesi, Donald Trump yönetiminin, mülteci sisteminde beyaz Güney Afrikalılar ve göçe karşı çıkan Avrupalılara öncelik tanıyacak şekilde radikal bir revizyon yapmayı düşündüğünü öne sürdü.

ABD merkezli NYT'nin elde ettiği belgelere ve bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, bir kısmı halihazırda yürürlüğe giren önerilerle, mülteci programını ABD Başkanı Trump'ın göç vizyonuna göre dönüştürmek amaçlanıyor.

Buna göre, Trump'ın mülteci yerleştirmenin ABD'nin çıkarına olup olmadığının incelenmesi talimatının ardından konuya ilişkin planlar dışişleri ve iç güvenlik bakanlıklarının yetkilileri tarafından nisan ve temmuz aylarında Beyaz Saray'a sunuldu.

Konuya ilişkin bilgi sahibi kişilere göre, Trump yönetimi yetkilileri, plana ilişkin fikirlerin hiçbirini reddetmezken, onay için bir takvim de belirlemedi.

Önerilen değişiklikler, başvuranların ABD'ye uyumu konusunda yeni vurgular içerirken, mültecilerin "Amerikan tarihi ve değerleri" ile "kültürel normlara saygı" derslerini almalarını gerektirecek.

Önerilerde Trump'a, "kitlesel göçe karşı çıkmak veya popülist siyasi partilere destek gibi görüşlerini çevrim içi ve barışçıl şekilde ifade ettikleri için hedef alınan" Avrupalılara öncelik verilmesi de tavsiye ediliyor.

Üst düzey bir yetkili de yönetimin, mülteci statüsü almaya hak kazanılıp kazanılmayacağını belirlemek için Avrupa'daki durumu izlediği değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, "Çeşitlilikteki keskin artışın, demokratik idarenin işleyişi için gerekli sosyal güven düzeyini azalttığı" savunulan bir belgede, yönetimin sadece tam ve uygun şekilde uyum sağlayabilen ve Trump'ın hedefleriyle uyumlu mültecileri kabul etmesi gerektiği ifadesine yer verildi.

Belgelerde ayrıca, İngilizce konuşanlara ve beyaz Güney Afrikalılara da öncelik tanınması öneriliyor.

Trump, Güney Afrika'da "soykırım" yaşandığını iddia ederek, ABD'nin bu ülkeye yaptığı tüm yardımları kesmiş ve bazı beyaz Güney Afrikalı çiftçileri mülteci olarak ABD'ye kabul etmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.