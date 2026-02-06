Haberler

Trump: ABD ile Rusya Arasındaki Nükleer Anlaşma Modernize Edilmeli

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile imzalanan Yeni START Antlaşması'nın süresinin sona ermesinin ardından, modernize edilmiş yeni bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu. Trump, mevcut antlaşmayı kötü müzakere edilmiş olarak nitelendirirken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, antlaşmanın sona ermesini uluslararası barış için ciddi bir durum olarak değerlendirdi.

WASHINGTON, 6 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile imzaladıkları Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (Yeni START) yerine "modernize edilmiş" yeni bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

Trump perşembe günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Nükleer uzmanlarımız, gelecekte uzun süre yürürlükte kalacak, yeni, iyileştirilmiş ve modernize edilmiş bir anlaşma üzerinde çalışmalıdır" dedi.

Süresi perşembe günü dolan anlaşmanın uzatılmasını reddeden Trump, Yeni START antlaşmasını "ABD açısından kötü müzakere edilmiş" ve "ağır biçimde ihlal edilen" bir anlaşma olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres çarşamba günü yaptığı açıklamada Yeni START antlaşmasının sona ermesinin, uluslararası barış ve güvenlik açısından "son derece ciddi bir an" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Rusya ile ABD'nin 2010 yılında imzaladığı Yeni START Antlaşması, konuşlandırılan nükleer savaş başlıklarının ve taşıyıcı araçların sayısını sınırlamayı amaçlıyor. 10 yıl geçerlilik süresiyle 5 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren antlaşma, 5 Şubat 2026 tarihine kadar uzatılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2025'te yaptığı açıklamada, ABD'nin mevcut stratejik dengeyi bozacak eylemlerden kaçınması koşuluyla, antlaşmanın sona ermesinden itibaren bir yıl boyunca antlaşmada belirlenen temel sınırlamalarına uymaya devam edeceklerini söylemişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
