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Trump: Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim

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ABD Başkanı Trump, İran'ı mağlup ettikten sonra Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Boğazda tam abluka uygulandığını ve İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." dedi.

ABD Başkanı Trump, New York'ta Nassau Polis Akademisi'nde katıldığı bir etkinlikte, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin istemediği hiçbir geminin geçemediğini kaydeden Trump, ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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