Trump ve Zelenskiy, Papa'nın Cenaze Töreni Öncesi Bir Araya Geldi

- Trump, Papa Franciscus'un cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştü

Beyaz Saray'daki kavga sonrası ilk yüz yüze görüşme

VATİKAN - ABD Başkanı Donald Trump, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir ile görüştü. 15 dakika süren görüşmenin "yapıcı" olduğu belirtildi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD Başkanı Donald Trump'ın Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus Bazilikası'nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldiğini açıkladı. Cheung, görüşmenin "çok verimli" olduğunu, ayrıntıların daha sonra açıklanacağını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada ise Trump ile Zelenskiy'nin görüşmesinin 15 dakika sürdüğü belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeyi "yapıcı" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray'daki krizden sonra ilk görüşme

İki liderin Vatikan'daki buluşması, Şubat ayında Beyaz Saray'da yaşanan tartışmasının ardından ilk yüz yüze görüşme oldu.