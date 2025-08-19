Trump ve Zelenskiy Beyaz Saray'da Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaklaşık 1 saat 40 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldiği görüşmenin sona erdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Doğu Salonu'nda yapılan toplantı sona erdi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

ABD Başkanı Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi için Avrupalı liderlerle görüşmesine bir süre ara verdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Hakim Ziyech Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye gidiyormuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.