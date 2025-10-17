Haberler

Trump ve Zelenski'den Tomahawk Füzesi Talebi

ABD'nin Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, planlanan görüşmeleri öncesinde basının karşısına çıktı. Zelenski, Rusya'ya karşı savaşta dengeyi değiştirebilecek uzun menzilli Tomahawk füzelerini talep etti. Bu talebin karşılığında Ukrayna'nın ABD'ye drone üretimi konusunda destek sunabileceğini söyledi. Trump, talebi değerlendirmeye açık olduklarını belirtti ancak böyle bir adımın savaşta tırmanmaya yol açabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, ABD'nin bu füzeleri kendi savunması için de ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Zelenski, Budapeşte'de yapılması planlanan Putin zirvesinde Rus liderle doğrudan bir görüşmenin "pek olası olmadığını" ifade etti.

Bir gazetecinin "Trump ile Biden'ın diplomasi anlayışları arasındaki en büyük fark nedir?" sorusuna ise Zelenski, "Başkan Trump'ın bu savaşı bitirmek için büyük bir şansı var," cevabını verirken, Trump da "En büyük fark şu: biri son derece yetkin, diğeri ise tamamen beceriksiz," diyerek Biden'a sert yüklendi.

