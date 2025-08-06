Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi

Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayn-Rusya savaşına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin çok verimli geçtiğini belirten Trump, "Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında gerçekleşen görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, savaşın sona ermesi gerektiği konusunda bir uzlaşı sağlandığını ifade etti.

TRUMP: PUTİN İLE GÖRÜŞMEDE BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Moskova'da gerçekleşen Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı. Başkan Trump açıklamasında, "Özel Temsilcim Steve Witkoff, az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

KREMLİN: UKRAYNA KONUSUNDA BAZI SİNYALLER VERDİK

Görüşmeye ilişkin bazı Avrupa ülkelerini de bilgilendirdiğini belirten Trump, önümüzdeki günlerde Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Ukrayna konulu görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu belirterek, "Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump'tan da ilgili sinyaller alındı." açıklamasını yapmıştı.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos'a işaret etmişti. Rusya'nın anlaşmaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı

ABD'yi alarma geçiren olay! Askeri üsse silahlı saldırı
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu

İtirafçı olan iş insanından İmamoğlu'nu zora sokacak sözler
Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor

Bu sene verim yüksek! Kilosu 300 TL'ye satılıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Adanalı:

olum ne rüzgâr yapıyorsunuz ki, bu ayaklarınızı yemiyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi karıştıran çete reisinin ifadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.