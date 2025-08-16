Trump ve Putin Alaska'da Görüştü: Önemli İlerlemeler Kaydedildi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska eyaletindeki görüşmesine ilişkin, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Trump ile Putin, "Barışın Peşinde" temalı "üçe üç" formatındaki görüşme sonrası Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde ortak basın toplantısında konuştu.

Trump, "Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık." dedi.

ABD Başkanı Trump "Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu da var ancak bazı ilerlemeler kaydettik. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren zirvede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.