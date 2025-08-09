Trump ve Putin Alaska'da Bir Araya Geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıkladı.

