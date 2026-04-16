ABD Başkanı Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile ateşkes çabalarını görüştü

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'da ateşkes sağlanması için yürütülen çabaları değerlendirdi. Avn, Trump'a destekleri için teşekkür ederken, ateşkesin en kısa sürede gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra ABD Başkanı Trump ile Lübnan Cumhurbaşkanı Avn arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Avn, Lübnan'da ateşkese ulaşılması ve kalıcı barış ile istikrarın sağlanması amacıyla Trump'ın sarf ettiği çabalara yönelik teşekkürünü yineledi ve bölgede barış sürecinin gerçekleştirilmesine zemin hazırlamak üzere bu çabaların sürdürülmesini, ateşkesin mümkün olan en kısa sürede sağlanmasını temenni etti.

ABD Başkanı Trump ise Avn'a ve Lübnan'a desteğini tekrarlayarak, Lübnan'ın ateşkes talebinin en kısa sürede karşılanması konusundaki kararlılığını vurguladı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun bu akşam saat 19: 00 sonrasında Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını iddia etmişti.

ABD'nin başkenti Washington'da 14 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerden, karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlama kararı çıkmıştı.

Toplantının ardından Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad, görüşmede ateşkes talep ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
