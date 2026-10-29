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Trump, Vance'in İran'a sadece tıbbi malzeme temin ettiğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'i İran'la müzakereleri yeniden başlatmakla görevlendirdiği iddiasını reddetti. Trump, Vance'in yalnızca İran'ın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin temininde yardımcı olduğunu söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, " İran'la müzakereleri yeniden başlatması için Başkan Yardımcısı JD Vance'i görevlendirdiği" iddiasını yalanlayarak, Vance'in sadece İran'ın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin teminine yardım ettiğini belirtti.

Abd Başkanı Trump, Ohio'da katılacağı seçim mitingi için Washington'dan ayrılırken, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"JD Vance'e barış müzakerelerini başlatmak için İran'la görüşmesini söylediniz mi?" sorusuna Trump, "Hayır. İran'ın tıbbi malzeme konusunda yardıma ihtiyacı vardı. O da bana 'bu konuda ne düşündüğümü 'sordu, ben de 'olur' dedim. Kısacası, hastalara yardım etmek için malzeme temin ediliyor." yanıtını verdi.

WSJ'nin İran iddiası

Abd Başkanı'nın İran'la ilgili açıklaması, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, Trump'ın Vance'i "İran'la müzakereleri yeniden başlatmak için görevlendirdiği" iddiasının hemen ardından geldi.

WSJ, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın direktifi üzerine Vance'in, "barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla" İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye bir mektup gönderdiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA
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