Trump, ABD'nin ünlü siyaset yorumcularını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki ünlü podcast sunucuları ve siyaset yorumcuları Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens ve Alex Jones'u sert bir dille eleştirerek bu kişileri "deli" olarak tanımladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens ve Alex Jones için "düşük zekalı" ifadesini kullandı.

Bu kişileri "aptal insanlar" olarak tanımlayan Trump, "Hepsi televizyondan kovuldu, programlarını kaybetti ve artık televizyona davet bile edilmiyorlar çünkü kimse onları umursamıyor; bu kişiler deli, baş belası, 'bedava' ve ucuz reklam için ne gerekiyorsa söyleyecek tipler." yorumunu yaptı.

Trump, Tucker Carlson ve Megyn Kelly'nin "iyi bir psikiyatriste görünmeleri gerektiğini" savundu.

Candace Owens'ı "deli" diye niteleyen Trump, Owens hakkında, "Fransa'nın çok saygın First Lady'sini, öyle olmadığı halde erkek olmakla suçlayan kişi. Aslında bana göre Fransa'nın First Lady'si Candace'den çok daha güzel bir kadın hatta aralarında kıyas bile yapılamaz!" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Alex Jones'un "saçma sapan şeyler söyleyen" biri olduğunu iddia ederek bahsettiği kişilerin "ezik" olduğunu öne sürdü.

Bu kişilerin "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (MAGA) anlayışına sahip olmadığını belirten Trump, "Başkan olarak, istediğim zaman onları kendi tarafıma çekebilirim ama aradıklarında geri dönmüyorum çünkü dünya ve ülke meseleleriyle çok meşgulüm." ifadesini kullandı.