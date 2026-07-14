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Trump, Perşembe Günü Ulusa Seslenecek

Trump, Perşembe Günü Ulusa Seslenecek
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla perşembe günü ulusa sesleneceğini duyurdu. Konuşmanın içeriği hakkında detay vermeyen Trump, aynı gün Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden başlattıklarını açıklamıştı.

WASHINGTON, 14 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.

Trump pazartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Perşembe günü Washington saatiyle 21.00'de ulusa sesleneceğim. Konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Konuşmanın içeriğine ilişkin herhangi bir detay paylaşmayan Trump, aynı gün içinde Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden başlattıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
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