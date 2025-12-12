Haberler

ABD Başkanı Trump, Tayland ve Kamboçya'nın ateşkesi kabul ettiğini duyurdu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya arasında süregelen çatışmalara dair yaptığı görüşmeler sonucunda iki ülkenin ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Trump, liderlerin barış anlaşmasına dönüşü sağlamak için anlaştığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya arasında bir süredir devam eden çatışmalar konusunda iki ülke lideriyle yaptığı görüşmeler sonucu, tarafların ateşkesi kabul ettiğini belirtti.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile "uzun süredir devam eden savaşlarının yeniden alevlenmesiyle" ilgili çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD Başkanı, "Bu akşamdan itibaren ateşkes ilan etmeyi, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de yardımıyla, şahsım ve kendileriyle yapılan orijinal barış anlaşmasına geri dönmeyi kabul ettiler." ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasındaki son çatışmaları yorumlayan Trump, "Bu, başlangıçta çok sayıda Tayland askerini öldüren ve yaralayan yol kazasıydı, ancak Tayland yine de çok güçlü bir şekilde karşılık verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, her iki ülkenin de "barışa ve ABD ile ticaretin devamına" hazır olduğunu belirterek bu ülkelerin liderleriyle çalışmanın kendisi için "bir onur" olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca, Tayland ve Kamboçya arasındaki ateşkesin sağlanmasına yönelik yardımlarından dolayı Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e de teşekkür etti.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da birbiriyle 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, birkaç gün önce çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken hala süren son çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Haberler.com
