Haberler

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki 3 günlük geçici ateşkesin uzamasını istiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki 3 günlük geçici ateşkesten memnun kaldığını belirtti ve ateşkesin uzama ihtimaline dair olumlu görüş belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki 3 günlük geçici ateşkesten çok memnun olduğunu belirterek, ateşkesin uzama ihtimaline ilişkin, "Olabilir, iyi olurdu." dedi.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kendisinin talebi üzerine Moskova ile Kiev'in 3 günlük geçici ateşkese razı olduğunu ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Trump, "Ateşkes uzayabilir mi?" sorusuna, "Olabilir. İyi olurdu." diye yanıt verdi.

Bu süreçte iki ülkenin karşılıklı 1000'er mahkumu takas edeceğini kaydeden Trump, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğümüz en kötü savaş. Her ay yaklaşık 25 bin genç asker hayatını kaybediyor. Bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyorum." diye konuştu.

Trump, dün yaptığı duyuruda, kendi talebi üzerine, iki ülkenin 9 ile 11 Mayıs tarihleri arasında 3 günlük geçici ateşkes ilan ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi yönetiminde üst düzey atamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin

Neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi

Dünyayı panikleten virüs nasıl bulaşıyor? İşte en ayırt edici belirti
Güle güle Ederson! Fenerbahçe'de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor

Ve beklenen son!