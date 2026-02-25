Haberler

Trump, kendisini protesto eden iki Müslüman Kongre üyesinin sınır dışı edilmesini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki konuşmasında kendisini protesto eden iki Müslüman Kongre üyesinin 'hızla sınır dışı edilmesini' talep etti. Trump, Tlaib ve Omar'a hitaben sert ifadelerle karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki konuşması sırasında kendisini protesto eden iki Müslüman Kongre üyesinin "sınır dışı edilmesini" talep etti.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında, kendisini protesto eden Demokrat Kongre üyelerinden Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın "hızla sınır dışı edilmesini" istedi.

Trump, Tlaib ve Omar'a hitaben, "İnsanlar bu şekilde davranabiliyorsa ve ülkemiz için çok kötü olan sahtekar ve yolsuz politikacılar oldukları biliniyorsa, geldikleri yere mümkün olan en kısa sürede geri gönderilmelidirler." ifadelerini kullandı.

Kongre'nin Müslüman üyelerinden Rashida Tlaib ve Ilhan Omar, dün, ikinci başkanlık döneminin ilk "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşması sırasında Trump'ı protesto etmişti.

Demokratları sınır güvenliğini sağlamadıkları gerekçesiyle suçlayan Trump, "Bu akşam tüm Kongre üyelerini yönetimime katılmaya ve temel bir ilkeyi yeniden teyit etmeye davet ediyorum. Bu ifadeye katılıyorsanız ayağa kalkın ve desteğinizi gösterin. Amerikan hükümetinin ilk görevi, ABD vatandaşlarını korumaktır, yasa dışı göçmenleri değil." demişti.

Trump, daha sonra, tüm temsilcileri ayağa kalkarak desteğini göstermeye davet ederken Cumhuriyetçilerin tamamı ayağa kalkmış, Demokrat Kongre üyeleri ise oturmaya devam etmişti.

Bu duruma kürsüden sert bir yanıt veren Trump, Demokratlara hitaben, "Kendinizden utanmalısınız. Ayağa kalkmıyorsunuz. Kendinizden utanmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın sözlerine yüksek sesle karşılık veren Ilhan Omar ise, "Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız." diye seslenmişti. Trump, Omar'a atıfla bir kez daha, "Kendinizden utanmalısınız." derken, Omar da aynı ifadeyle Trump'a karşılık vermişti.

Bu sırada bazı Demokrat Kongre üyeleri de Trump'ın sözlerine tepki göstermişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu

6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı