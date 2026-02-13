Trump'tan, Macaristan'da nisanda yapılacak genel seçimler için Başbakan Orban'a destek

ABD Başkanı Donald Trump, nisanda yapılacak genel seçimler için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a destek verdiğini açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Orban'ı "güçlü ve etkili bir lider" olarak niteleyen Trump, kendisinin ABD için çalışması gibi Orban'ın da Macaristan'da ekonomiyi büyütmek, yasa dışı göçü durdurmak, hukuk ve düzeni sağlamak için çok çalıştığını savundu.

Trump, 2022'deki seçimlerde de Orban'ı desteklediğini hatırlatarak, "Bunu tekrar yapmaktan onur duyuyorum. Viktor Orban gerçek bir dost, savaşçıdır ve Macaristan Başbakanı olarak yeniden seçilmesi için tam ve eksiksiz desteğimi hak ediyor." ifadelerini paylaştı.

Orban için "Macaristan'ın büyük halkını asla hayal kırıklığına uğratmayacak." diyen Trump, iki ülkenin başarısı için Orban ile çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Macaristan, 12 Nisan'da yeni dönem parlamento üyelerini ve başbakanı belirlemek için genel seçime gidecek.