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Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
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Rus lider Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna'yla barış müzakeresi önerisi sonrası yarın için tüm gözler Türkiye'ye çevrilirken ABD Başkanı ve Rus Devlet Başkanı'nın buluşup buluşmayacağı büyük bir merakla bekleniyor. Konuyla ilgili yeni açıklama yapan Trump, "Türkiye'ye gelebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" dedi.

Dünyanın gözü perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya- Ukrayna görüşmesinde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan barış görüşmelerine başlama teklifine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de olumlu yanıt gelmişti. Görüşmeye ilişkin konuşan Trump, Türkiye'ye kararını açıkladı.

TRUMP İSTANBUL'A GEÇECEK Mİ?

Uluslararası kaynaklarda geçen habere göre, ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı.

"PUTİN KATILMAMI İSTİYOR"

Trump açıklamasında, "Türkiye'ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" ifadelerini kullandı.

"BEN ORADA OLMAZSAM ONUN DA ORADA OLACAĞINI SANMIYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Türkiye'de yapılması planlanan Ukrayna'daki savaşla ilgili görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi .

Trump, Katar'a giderken Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim orada olmamı isterdi ve bu bir olasılık... Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum. Bunu öğreneceğiz." dedi.

ZELENSKİ: PERŞEMBE PUTİN'İ TÜRKİYE'DE BEKLEYECEĞİM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Putin'in teklifini kabul etti. Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyleyen Zelenski, "Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" dedi.

PUTİN: 15 MAYIS'TA İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıfrrs986xst:

Gelsin de İstanbul’da bu barışı kökten çözsün, dünyanın barışa ihtiyacı var, savaşa değil

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Haber Yorumlarıserkan gündüz:

Benim aayemde oldu demek için her boku yer bu

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

eh bu herifde bi karar veremedı napucağunu ??

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Haber YorumlarıNetherill:

amerika madenlere çöktü şu an barışı isteyebilir. ukrayna için savaş bitmiş zaten. putin ne isteyecek göreceğiz.

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