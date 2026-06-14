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Trump, İsrail'in Lübnan'a daha fazla saldırıda bulunmaması gerektiğini belirtti

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını eleştirerek, saldırının İran'la barış anlaşması sürecini aksatmaması gerektiğini belirtti. Trump, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ancak saldırının küçük ve anlamsız olduğunu ifade etti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bu sabah saatlerinde düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Trump, sosyal medya hesabından İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı, "Bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı, özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi." ifadesine yer verdi.

İsrail'in tehditlere karşı kendini savunma hakkı olduğunu belirten Trump, "Ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve anlamsızdı, kimse yaralanmadı, öldürülmedi ve bu önemli süreci aksatmamalıydı." ifadesini kullandı.

Lübnan da dahil, bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakın olduklarının altını çizen Trump, İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerinde daha fazla saldırı düzenlememesi gerektiğini vurguladı.

Trump, "Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim." ifadelerine yer verdi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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