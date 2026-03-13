ABD Başkanı Trump: İran Halkına "Ayaklanma" Çağrısının Zor Olduğunu Kabul Etti

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran halkına hükümete karşı ayaklanma çağrısı yaptıktan günler sonra yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik sert müdahalesinin böyle bir hareketi zorlaştırabileceğini söyledi.

Trump, ABD merkezli Fox News sunucusu Brian Kilmeade ile yaptığı radyo röportajında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı paramiliter güç Besic milislerine atıfla "Sokakta makineli tüfeklerle dolaşan ve protesto edenleri vurabilecek insanlar var. Silahı olmayan kişiler için bu aşılması çok büyük bir engel" dedi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları başlatmasından önce Trump, İran'daki protestoculara "Yardım yolda" mesajı vermiş ve saldırıların ardından İran halkına hükümeti devirmeleri çağrısında bulunmuştu. Trump o dönemde, "Biz işimizi bitirdiğimizde hükümetinizi devralın. Artık sizin olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak son açıklamalarında ABD Başkanı'nın bu söyleminden geri adım attığı gözlemleniyor. İran'da yaklaşık bir milyon üyeye sahip olduğu tahmin edilen Besic milisleri, geçmişte hükümet karşıtı protestoların bastırılmasında önemli rol oynamış ve ülke çapındaki gösterilere yönelik müdahalelerde bulunmuştu.

Kaynak: ANKA