Haberler

ABD Başkanı Trump: "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik saldırılarla ilgili olarak çok ağır bir darbe alacağını ifade etti. Trump, İran'ın Orta Doğu'daki komşularından özür dilediğini ve teslim olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak." ifadesini kullandı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan, İran'a saldırılara ilişkin paylaşım yaptı.

"ABD ve İsrail'in saldırıları sayesinde İran'ın Orta Doğu'daki komşularından özür dilediği ve teslim olduğunu" savunan Trump, "İran, Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmek istiyordu. Binlerce yıldır ilk kez çevresindeki Orta Doğu ülkelerine karşı yenilgiye uğradı." yorumunda bulundu."

Trump, "Bugün İran çok ağır bir darbe alacak" ifadesini kullanarak İran'da "şu ana kadar hedef alınmayan bölgeler ve grupların tamamen yok edilme ve ölümle karşı karşıya kalma riski" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Hande Yener'e soruşturma! İfadeye çağırıldı

Hande Yener'e soruşturma! İfadeye çağırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı