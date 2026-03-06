ABD Başkanı Trump, İran ordusu ile polisine "silah bırakma" çağrısı yaptı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak için çok geç kaldığını savunarak, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da geçen yıl Amerikan futbol ligi MLS'te şampiyon olan Inter Miami takımını kabulünde İran gündemini değerlendirdi.

İsrail ile birlikte İran'a saldırma kararı aldıklarını, aksi halde İran'ın kendilerini vuracağını öne süren Trump, şu ana dek İran'ın donanmasını, füzelerini ve hava kuvvetlerini büyük oranda imha ettiklerini iddia etti.

Trump, "İranlılar bir anlaşma imzalamamı istiyorlar, onlara çok geç kaldıklarını söyledim. Şu anda biz onlardan daha fazla savaşmak istiyoruz." diye konuştu.

İran'a ait 24 gemiyi vurduklarını belirten Trump, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek. İran halkına da ayağa kalkıp ülkelerini geri alma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran'ın füzelerinin yüzde 60'ının, füze rampalarının ise yüzde 64'ünün ABD ve İsrail saldırılarında imha edildiğini savundu.

"Önce İran'la işimizi bitirmek istiyoruz." şeklinde konuşan Trump, daha sonra Küba'ya eğileceklerini ve bu ülkeyle ilgili adımlar atacaklarını vurguladı."

İranlı diplomatlara "sığınma talebinde bulunun" çağrısı

Trump, dünyanın dört bir yanında görev yapan İranlı diplomatlara da seslenerek, "İranlı diplomatları sığınma talebinde bulunmaya çağırıyoruz." dedi.

İran'ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin süreci takip ettiklerini kaydeden Trump, yeni lider kim olursa olsun, "İran'ın Amerika'yı, İsrail'i veya diğer komşularını tehdit etmeyeceğinden" emin olmak istediklerini ifade etti.

Trump ile Messi el sıkıştı

Konuşmasının devamında Inter Miami takımından övgüyle bahseden Trump, takımda oynayan ünlü futbolcu Lionel Messi ile de el sıkıştı.