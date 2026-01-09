Haberler

Trump: İran'da Protestolara Katılanlar Öldürülürse Çok Sert Saldırılar Düzenleriz

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara katılanların öldürülmesi durumunda çok sert saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı ise bu tehditleri 'müdahaleci ve aldatıcı' olarak nitelendirdi.

WASHINGTON, 9 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'da protestolara katılanların "öldürülmeye başlanması" halinde bu ülkeye "çok sert" saldırılar düzenleyecekleri tehdidini yineledi.

Trump perşembe günü muhafazakar bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, "İnsanları öldürmeye başlarlarsa onlara çok sert karşılık vereceğimizi bildirdik" ifadelerini kullandı.

Trump ve diğer üst düzey ABD'li yetkililer, İran'ın "barışçıl göstericileri öldürmesi" durumunda harekete geçecekleri yönünde son dönemde çok sayıda uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı ise çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump yönetiminin ülkedeki son olaylara ilişkin "müdahaleci ve aldatıcı" olarak nitelendirdiği açıklamalarını kınadı. Bakanlık, bu açıklamaların Washington'un İran halkına yönelik süregelen düşmanlığını yansıttığını belirtti.

Açıklamada ABD'nin İran'ın içişlerine ilişkin bu tür demeçlerinin, İranlıların refahına duyulan samimi bir kaygıdan ziyade, uzun süredir izlenen baskı ve müdahale politikasının bir parçası olduğu vurgulandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
