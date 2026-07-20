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Trump'tan "İran'ın öldürdüğü her bir ABD'li asker için bedel ödeyeceği" tehdidi

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ABD Başkanı Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada İran'ın her bir Amerikan askerini öldürmesine karşılık katbekat bedel ödeyeceğini belirtti. Ayrıca Netanyahu'nun ABD'de gözaltına alınmayacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Netanyahu ve İran hakkında açıklamalarda bulundu.

"İran, her bir Amerikan askeri öldürdüğünde bu cinayetin bedelini katbekat ödeyecek." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu talimatın Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile "ordudaki tüm liderlere" iletildiğini ifade etti.

Trump, yaptığı bir diğer paylaşımda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu sürece "hiçbir şekilde ve koşulda gözaltına alınmayacağını" ifade ederek, Netanyahu'nun, İran'a karşı "mücadele verdiğini" savundu.

ABD Başkanı Trump, gözaltına alınması gerekenlerin İran'ı "ölüm ve yıkıma sürükleyen kişiler" olduğunu ve bunun yıllar önce selefleri tarafından çözülmüş olması gerektiğini öne sürdü.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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