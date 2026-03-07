Haberler

ABD Başkanı Trump: "İran Artık Orta Doğu'nun Zorbası Değil"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Orta Doğu'daki kayıplarını vurgulayarak sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın artık bölgedeki zorba değil, kaybeden olduğunu savundu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın bölgedeki ülkeler karşısında "tarihte ilk kez kaybettiğini" ileri sürdü ve İran'ın artık " Orta Doğu'nun zorbası değil, kaybedeni" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cehennem gibi yenilmekte olan İran, Orta Doğu'daki komşularından özür diledi ve artık onlara ateş açmayacağına söz verdi. Bu söz yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi. İran, Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmeye çalışıyordu. Bu, İran'ın binlerce yıl içinde çevresindeki Orta Doğu ülkelerine ilk kez yenildiği anlamına geliyor. Bana 'Teşekkür ederiz Başkan Trump' dediler. Ben de 'Rica ederim' dedim. İran artık 'Orta Doğu'nun zorbası' değil, bunun yerine 'Orta Doğu'nun kaybedeni'. Teslim olana kadar ya da daha muhtemel olarak tamamen çökene kadar onlarca yıl boyunca da böyle kalacak."

Bugün İran çok ağır şekilde vurulacak. İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şimdiye kadar hedef alınması düşünülmeyen bazı bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölüm ihtimali kapsamında ciddi biçimde değerlendirme altına alındı. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz
Geleni geçeni eziyorlar! Bu takım adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyor

Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Herkes aynı yorumu yapıyor! Canlı yayında fena yakalandı
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı