ABD Başkanı Trump'tan İran'la müzakerelerin aralıksız sürdüğü mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin aralıksız sürdüğünü belirterek, İran yönetimine 'öyle ya da böyle bir anlaşma yapması' çağrısında bulundu. Trump, görüşmelerin kesildiği yönündeki haberleri yalanladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'la müzakerelerin kesildiği yönünde haberler yapan ana akım Amerikan medyasına tepki gösterdi.

Trump, açıklamasında "İran İslam Cumhuriyeti ile ABD'nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair haberler yanlış ve hatalıdır. Aramızdaki görüşmeler, dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, dün ve bugün de dahil aralıksız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını henüz bilmediklerini belirten Trump, İran yönetimine "Artık öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi. Bunu 47 yıldır sürdürüyorsunuz ve bunun daha fazla devam etmesine izin verilemez" şeklinde çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığı yönündeki açıklamasına karşın bu ülke ile "müzakerelerin hızlı bir tempoda" devam ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim

Özkan Yalım'ın iddiaları, Özgür Özel'in umutlarını iyice bitirecek

