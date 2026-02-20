Haberler

Trump: "(İran'a sınırlı askeri saldırı) Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'a yönelik sınırlı bir askeri saldırı olasılığını değerlendirerek, 'Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a olası sınırlı askeri saldırı yapıp yapmayacaklarına ilişkin, "Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da bazı valilerin katıldığı kahvaltı etkinliği öncesinde, İran ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kahvaltının başında basın mensuplarının salondan çıkarılmasını isteyen Trump, bir muhabirin, "İran'a yönelik sınırlı bir askeri saldırı mı düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim." diye yanıt verdi.

Trump, gazetecilerin salondan çıkarken kendisine yönelttiği diğer soruları cevaplamadı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı