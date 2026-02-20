Haberler

ABD Başkanı Trump'tan İran'a çağrı: "Adil bir anlaşma için müzakere yapsalar iyi olur"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran hükümetine adil bir anlaşma için nükleer müzakerelere devam etmesi gerektiğini bildirdi. Trump, İran halkı ile yönetim arasındaki farklara da dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine nükleer müzakerelere ilişkin "Adil bir anlaşma için müzakere yapsalar iyi olur." mesajı gönderdi.

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkemenin gümrük tarifeleriyle ilgili kararına ilişkin Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

İran ile devam eden nükleer müzakereler konusundaki görüşü sorulan Trump, Tahran yönetimine, "Adil bir anlaşma için müzakere yapsalar iyi olur." mesajı gönderdi.

İran halkı ile İranlı liderleri ayırdığını belirten Trump, bu iki unsurun çok farklı olduğunu savundu.

Trump, ülkedeki gösteriler sürecinde 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Donald Trump, 800'den fazla göstericinin idam edilmesine kendisinin engel olduğunu savunarak, "837 kişiyi asacaklardı ve ben onlara 'Tek bir kişiyi bile asarsanız vurulacaksınız.' dedim. İki hafta bekleyip pazarlık yapmadım ve onlar asmayı bıraktılar. Ama İran halkı için çok üzülüyorum." diye konuştu.

- Trump'tan Suriye değerlendirmesi

Öte yandan, Trump, Suriye ile ilgili soru üzerine, "Tek söyleyebileceğim, esasen benim oraya getirdiğim Suriye Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) olağanüstü bir iş çıkarıyor. O sert bir adam, uslu bir çocuk değil, yoksa bunu başaramazdı. Suriye bir araya geliyor, gerçekten iyi bir şekilde bir araya geliyor ve şu ana kadar Kürtlere karşı çok iyi davrandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi

Galatasaray'da kritik deplasman öncesi Osimhen depremi
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi

Balkondan giren itfaiye korkunç manzara ile karşılaştı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş