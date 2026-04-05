Trump'tan İran'a "(Hürmüz) Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız" uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması gerektiğini belirterek, "boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız" ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasına ilişkin paylaşım yaptı.

7 Nisan'ın İran'da "Enerji Santrali ve Köprü Günü" olacağını ifade eden Trump, "boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız" uyarısı yaptı.

Trump, "Allah'a hamdolsun." ifadesini de kullandı.

Öte yandan, başka paylaşımında da Trump, İran'da düşürülen savaş uçağının yaralı F-15 mürettebatının operasyonla "İran dağlarının derinliklerinden kurtarıldığını" belirtti.

Trump, "Bu tür baskınlar nadiren denenir çünkü hem personel hem de ekipman için büyük tehlike vardır. Böyle bir operasyon normalde gerçekleşmez." ifadelerini kullandı.

İkinci baskının ilk baskının ardından geldiğini aktaran Trump, operasyonların 7 saat sürdüğünü kaydetti.

Trump, yarın Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te askeri yetkililerle basın toplantısı düzenleneceğini de açıkladı.

Savaş uçağının düşürülmesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.