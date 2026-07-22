Trump, İran'ın Hürmüz'de gemilere yeni bir saldırısında Tahran'daki altyapıları "bombalayacaklarını" açıkladı

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın bundan sonra Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yeni bir saldırı düzenlemesi durumunda, "Tahran'ın yanında veya içinde bir köprü ya da enerji santralini" hedef alacaklarını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ı, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırması durumunda ülkenin başkenti ve çevresindeki altyapıları vurmakla tehdit etti.

İran'a yönelik saldırıların eskisine göre daha şiddetli olacağı işaretini veren Trump, bugünden itibaren caydırıcılık konusunda daha kritik hedeflere yöneleceklerini vurguladı.

Trump, "Bu noktadan itibaren İran İslam Cumhuriyeti, füze, roket, dron veya başka herhangi bir cihaz veya silahla Hürmüz Boğazı'ndaki bir gemiye ateş açtığında, ABD, başkent Tahran'ın yanında veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü ya da enerji santralini bombalayacak ve yok edecektir." ifadelerini kullandı.

Abd Başkanı'nın açıklaması, İran'ın önceki günlerde Orta Doğu'daki ABD üslerine yaptığı saldırılarda 3 askerin daha hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

Trump, dün yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısını 18 olarak açıklamıştı.