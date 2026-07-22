Haberler

Trump, İran'ın Hürmüz'de gemilere yeni bir saldırısında Tahran'daki altyapıları "bombalayacaklarını" açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırması durumunda Tahran'da bir köprü veya enerji santralini hedef alacaklarını açıkladı. Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda caydırıcılık için daha kritik hedeflere yöneleceklerini belirtti. Bu tehdit, İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarında 3 askerin daha ölmesinin ardından geldi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın bundan sonra Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yeni bir saldırı düzenlemesi durumunda, "Tahran'ın yanında veya içinde bir köprü ya da enerji santralini" hedef alacaklarını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ı, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırması durumunda ülkenin başkenti ve çevresindeki altyapıları vurmakla tehdit etti.

İran'a yönelik saldırıların eskisine göre daha şiddetli olacağı işaretini veren Trump, bugünden itibaren caydırıcılık konusunda daha kritik hedeflere yöneleceklerini vurguladı.

Trump, "Bu noktadan itibaren İran İslam Cumhuriyeti, füze, roket, dron veya başka herhangi bir cihaz veya silahla Hürmüz Boğazı'ndaki bir gemiye ateş açtığında, ABD, başkent Tahran'ın yanında veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü ya da enerji santralini bombalayacak ve yok edecektir." ifadelerini kullandı.

Abd Başkanı'nın açıklaması, İran'ın önceki günlerde Orta Doğu'daki ABD üslerine yaptığı saldırılarda 3 askerin daha hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

Trump, dün yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısını 18 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti