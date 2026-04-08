ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda "İran ile ortak bir girişimi" değerlendiriyor

ABD Başkanı Trump, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı konusunda İran ile ortak bir girişim yapmayı değerlendirdi. Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeye devam etmeyeceğini ve görüşmelerin 10 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

ABD- İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı konusunda "İran ile ortak bir girişimi" değerlendirdiğini söyledi.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret almasına izin verip vermeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Bunu ortak bir girişim olarak yapmayı düşünüyoruz. Bu, (Boğaz'ın) güvenliğini sağlamanın ve diğerlerinden korumanın bir yolu olacak. Bu, güzel bir şey." yanıtını verdi.

Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesine ilişkin "( İran'da) uranyumun zenginleştirilmesi olmayacak." dedi.

ABD askerlerinin bölgeden ayrılmayacağını belirten Trump, barış için görüşmelerin 10 Nisan'da başlamasını beklediğini ve Çin'in de geçici ateşkes sürecinde rol oynadığını kaydetti.

ABD- İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

" İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
