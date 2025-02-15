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Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum

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ABD Başkanı Trump, Hamas'ı bir kez daha tehdit etti. Trump İsrailli esirlerin 12.00'a kadar bırakılmaması durumunda "Yarın Gazze konusunda sert bir duruş alacağım, İsrail ne yapacak bilmiyorum" ifade etti. Trump geçtiğimiz günlerde "Cumartesi tüm rehineler serbest bırakılmasa kıyamet kopacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere Gazze konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri serbest bırakıp bırakmayacağına ilişkin, "Yarın saat 12.00'de ne olacağını bilmiyorum. Bana kalsa çok sert bir tutum sergilerdim. İsrail'in ne yapacağını size söyleyemem" ifadelerini kullandı.

"HAMAS TAMAMEN DEĞİŞTİ"

Sürecin nasıl devam edeceğinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümetine bağlı olduğunu vurgulayan Trump, "Hamas tamamen değişti. Rehineleri tekrar serbest bırakmak istiyorlar" dedi.

TRUMP HAMAS'I SUÇLADI

Yaşanan süreç konusunda Hamas'ı suçlayan Trump, "Bunun, Hamas'ın esirleri serbest bırakmayacağını söylemesiyle başladığını görmelisiniz" şeklinde konuştu. Hamas'a cumartesi günü saat 12.00'ye kadar süre verdiğini hatırlatan Trump, "Sonra hiçbir şey duymadık. İki gün önce aniden hayır, esirleri serbest bırakmaya karar verdik dediler. Bence tüm esirleri serbest bırakmalılar" dedi.

TRUMP, HAMAS'A SÜRE VERMİŞTİ

Trump, daha önce yaptığı açıklamada Hamas'ın elinde tutulan tüm esirlerin cumartesi günü saat 12.00'ye kadar serbest bırakılmaması halinde "ateşkesin iptal olabileceğini" ve "kıyametin kopacağını" söylemişti. Esirlerin parça parça değil, tamamının serbest bırakılmasını isteyen Trump, "Hepsi, parça parça değil, iki, bir, üç, dört veya iki değil, cumartesi günü saat 12.00'ye kadar iade edilmezlerse, işte o zaman kıyametin kopacağını söyleyebilirim" şeklinde konuşmuştu.

HAMAS ESİR TAKASINI ASKIYA ALMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

Hamas, dün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.

Esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNe Demeli:

Ha gayret dilerim bu hareketlerin sonunuz olur da tüm dünya bir nefes alır.

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