Trump'tan Colorado'daki Saldırıya Sert Tepki

Trump'tan Colorado'daki Saldırıya Sert Tepki
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ABD Başkanı Donald Trump, Colorado eyaletinde gerçekleşen terör saldırısını 'tolere edilemez' olarak nitelendirerek, daha sıkı sınır güvenliği politikaları izlediklerini belirtti. Saldırıda 8 kişi yaralandı ve bir şüpheli gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Colorado eyaletinde Yahudi bir grubun düzenlediği yürüyüşe yönelik saldırı için "tolere edilemez" mesajı verdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, Colorado'nun Boulder kentinde dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Dün Colorado eyaletinin Boulder kentinde meydana gelen korkunç saldırı ABD'de tolere edilemez. Terör eylemleri, yasaların izin verdiği en ağır cezalarla yargılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump, bu tür saldırıların azaltılması için daha sıkı bir sınır güvenliği politikası izlediklerini kaydederek, Joe Biden yönetiminin sınır politikalarını eleştirdi.

Boulder kentindeki Yahudi bir grubun dün düzenlediği yürüyüş esnasında molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıda 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Polis, Mohamed Sabry Soliman adlı şüpheliyi gözaltına almıştı. Soliman'ın bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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