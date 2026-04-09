Spiegel: Trump, Hürmüz'ün güvenliğini sağlamak için Avrupalı müttefiklere "ültimatom" verdi

Abd Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak üzere savaş gemileri veya diğer askeri kaynakları tahsis etmeleri için Avrupalı müttefiklerine birkaç gün süre verdiği iddia edildi.

Der Spiegel dergisinin, isminin açıklanmasını istemeyen Avrupalı ??diplomatlara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Avrupalı müttefiklere "ültimatom" verdiği iddia edildi.

Habere göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüştüğü ve Trump'ın bu görüşmede Avrupa ülkelerinden "somut adımlar" atmalarını istediği belirtildi.

Haberde, Rutte'nin de Avrupalı liderlere "Trump'ın Avrupa'dan savaş gemileri veya diğer askeri güçleri bölgeye göndermesi için somut taahhütler beklediğini ilettiği aktarıldı.

Trump'ın müttefiklerden birkaç gün içinde "siyasi vaat" yerine "somut adımlar" atmasını beklediği vurgulanan haberde, bu talebin Avrupalı liderlere yönelik bir "ültimatom" olduğu iddia edildi.

Almanya başta olmak üzere Avrupalı müttefikler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmadan önce kendilerine danışılmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişi sağlamak için deniz kuvvetleri göndermekte şimdiye kadar isteksiz davranmıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce ABD ve İsrail'i, çatışmayı sona erdirmek için net bir stratejiye sahip olmamakla eleştirmişti.