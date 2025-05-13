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Trump ile Şara arasındaki ilk görüşme yarın Suudi Arabistan'da

Trump ile Şara arasındaki ilk görüşme yarın Suudi Arabistan'da
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Beyaz Saray, Suudi Arabistan'daki temaslarına devam eden ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile kısa bir görüşme yapacağını bildirdi. Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz" demişti.

Suudi Arabistan'daki temaslarına devam eden ABD Başkanı Donald Trump, yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek.

BEYAZ SARAY AÇIKLADI

Adı açıklanmayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan, yarın Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı ile selamlaşmayı kabul etti." ifadesini kullandı ancak görüşmenin ne şekilde olacağına ilişkin başka bir detay vermedi.

YAPTIRIMLARI KALDIRMA SİNYALİ VERMİŞTİ

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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