Haberler

ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ı Eleştirdi: "Yardımcı Olmadı, İlişkiler Eskisi Gibi Değil"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı İran'a yönelik saldırılar konusunda eleştirerek, 'İlişkinin artık eskisi gibi olmadığı açıkça görülüyor, bu çok üzücü' dedi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı ABD'in İran'a yönelik saldırıları konusunda eleştirdi. Trump, "Yardımcı olmadı. Bunu göreceğimi hiç düşünmemiştim. İlişkinin artık eskisi gibi olmadığı açıkça görülüyor, bu çok üzücü" dedi.

İngiltere merkezli The Sun gazetesine konuşan Trump, İran'a yönelik operasyonda Starmer için "Yardımcı olmadı. Bunu göreceğimi hiç düşünmemiştim. Bunu İngiltere'den göreceğimi hiç düşünmemiştim. İlişkinin artık eskisi gibi olmadığı açıkça görülüyor, bu çok üzücü" dedi.

Trump, "Fransa harikaydı. Hepsi harikaydı. İngiltere diğerlerinden çok farklıydı" yorumunu yaptı.

Starmer, dün Avam Kamarası'nda hükümetin "gökyüzünden rejim değişikliğine inanmadığını" açıklamıştı.

İngiltere, başlangıçta ABD'nin İran'a saldırmak için İngiliz üslerini kullanmasına izin vermemiş, ancak daha sonra İran'daki hedeflere yönelik "savunma amaçlı" saldırılar için üslerini açmıştı.

Kaynak: ANKA
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali

13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır

Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki! Kürsüden ağzına geleni söyledi
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi