Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak ilan etti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçıran ve ABD'ye götürüp mahkeme önüne çıkaran Donald Trump, Truth Social'da paylaştığı bir görselde kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak tanımladı. Görselde Trump'ın fotoğrafının altında yer alan açıklamalar dikkat çekti.
- ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak tanımladı.
- Trump'ın paylaştığı görselde başkan yardımcısı olarak JD Vance'in adı yer aldı.
- ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı gibi suçlamalar yöneltti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında kendisini " Venezuela'nın Başkan Vekili" şeklinde tanımladı.
WİKİPEDİA'DAN ALINMIŞ GİBİ GÖSTERDİ
Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Wikipedia'dan alınmış gibi gösterdiği görsel paylaştı. Görseldeki Trump fotoğrafının altında " Venezuela'nın Başkan Vekili" ifadesi dikkati çekti.
"2026 Ocak itibarıyla görevde" ifadesinin bulunduğu görselde başkan yardımcısı da JD Vance olarak yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.