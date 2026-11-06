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Trump soruşturmasını denetleyen Florida Güney Bölgesi Savcısı Quinones istifa etti

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ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, Florida Güney Bölgesi Savcısı Quinones'in istifa ettiğini açıkladı. CNN'e göre Quinones'in ofisi Trump'ın seçim kampanyası ve siyasi rakiplerini kapsayan soruşturmayı denetliyordu. İstifa, Sivil Haklar Bölümü Başkanı Dhillon'un ardından geldi.

ABD'de Florida Güney Bölgesi Savcısı Jason Reding Quinones'in istifa ettiği bildirildi.

ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamasında, Quinones'in görevinden istifa ettiğini belirtti.

Blanche, "Jason'ın şiddet içeren suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, cinsel amaçlı insan kaçakçılığı ve (eski Küba devlet başkanı) Raul Castro'nun da dahil olduğu suçlarla mücadeledeki liderliğinden ötürü kendisine minnettarız." ifadesini kullandı.

CNN televizyonunun haberinde, Quinones'in ofisinin ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ile Trump'ın siyasi rakiplerini kapsayan bir soruşturmayı denetlediği aktarıldı.

ABD Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Bölümü Başkanı Harmeet Dhillon da dün istifa etmiş ve Dhillon, ABD'deki ara seçimlerin ardından bakanlıktan ayrılan ilk üst düzey yetkili olmuştu.

Kaynak: AA
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